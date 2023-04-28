Комаровъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1726
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Комаровъ Игнатий
Мать: Комарова Ирина Варламова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Комаровъ Назаръ
Мать ребёнка: Комарова Татьяна Герасимова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Комарова Татьяна Герасимова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Комаровъ Афонасий
Мать ребёнка: Комарова Татьяна Герасимова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Комаровъ Егоръ
Мать ребёнка: Комарова Татьяна Герасимова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Федора
Мать ребёнка: Комарова Степанида Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно