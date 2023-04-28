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Комаровъ Иванъ

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1726

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Комаровъ Игнатий

Мать: Комарова Ирина Варламова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Комаровъ Назаръ

Мать ребёнка: Комарова Татьяна Герасимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Комарова Татьяна Герасимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1760

Сын: Комаровъ Афонасий

Мать ребёнка: Комарова Татьяна Герасимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Комаровъ Егоръ

Мать ребёнка: Комарова Татьяна Герасимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Федора

Мать ребёнка: Комарова Степанида Никитина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Степанида Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Татьяна Герасимова

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