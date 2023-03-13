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Комаровъ Игнатий

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Место рождения

Покровское

Дата рождения

1704

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Леонтий Тимофеевъ

Мать: не указана

Покровское
Рождение ребёнка
1723

Сын: Комаровъ Захаръ

Мать ребёнка: Комарова Ирина Варламова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Комаровъ Иванъ

Мать ребёнка: Комарова Ирина Варламова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Рябова Федосья

Мать ребёнка: Комарова Ирина Варламова

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Комарова Ирина Варламова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Комаровъ Юртай Василий

Мать ребёнка: Комарова Ирина Варламова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Крыгина Варвара

Мать ребёнка: Комарова Ирина Варламова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Ирина Варламова

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