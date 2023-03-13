Комаровъ Игнатий
Место рожденияПокровское
Дата рождения1704
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Леонтий Тимофеевъ
Мать: не указана
Покровское
Рождение ребёнка
1723
Сын: Комаровъ Захаръ
Мать ребёнка: Комарова Ирина Варламова
Рождение ребёнка
1726
Сын: Комаровъ Иванъ
Мать ребёнка: Комарова Ирина Варламова
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Рябова Федосья
Мать ребёнка: Комарова Ирина Варламова
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Комарова Ирина Варламова
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Комарова Ирина Варламова
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Крыгина Варвара
Мать ребёнка: Комарова Ирина Варламова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Ирина Варламова