Комарова Татьяна Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Комаровъ Назаръ
Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Комаровъ Афонасий
Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Комаровъ Егоръ
Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комаровъ Иванъ