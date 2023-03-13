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Комарова Татьяна Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Комаровъ Назаръ

Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1760

Сын: Комаровъ Афонасий

Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Комаровъ Егоръ

Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаровъ Иванъ

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