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Комаровъ Назаръ

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1750

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Комаровъ Иванъ

Мать: Комарова Татьяна Герасимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Комарова Пелагея Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Комаровъ Федоръ

Мать ребёнка: Комарова Пелагея Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Комаровъ Осипъ

Мать ребёнка: Комарова Пелагея Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Пелагея Иванова

Смерть
1795
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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