Комаровъ Назаръ
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Комаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Комарова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Комаровъ Федоръ
Мать ребёнка: Комарова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Комаровъ Осипъ
Мать ребёнка: Комарова Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Пелагея Иванова
Смерть
1795