Некрасова (-) Василиса Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Василиса Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Некрасов Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Некрасов Григорий Данилович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Некрасов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Некрасов Григорий Данилович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1747

Сын: Некрасов Захар Григорьевич

Отец ребёнка: Некрасов Григорий Данилович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Некрасов Иван м

Отец ребёнка: Некрасов Григорий Данилович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Григорий Данилович

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1781
Ржев, город Ржев, Тверская область