Некрасова (-) Василиса Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Некрасов Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Некрасов Григорий Данилович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Некрасов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Некрасов Григорий Данилович
Рождение ребёнка
03.09.1747
Сын: Некрасов Захар Григорьевич
Отец ребёнка: Некрасов Григорий Данилович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Некрасов Иван м
Отец ребёнка: Некрасов Григорий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1781