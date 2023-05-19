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Некрасов Григорий Данилович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1709

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Некрасов Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Василиса Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Некрасов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Василиса Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1747

Сын: Некрасов Захар Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Василиса Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Некрасов Иван м

Мать ребёнка: Некрасова Василиса Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Василиса Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1770
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