Некрасов Григорий Данилович
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смерти1770
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Некрасов Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Василиса Васильева
Рождение ребёнка
1742
Сын: Некрасов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Василиса Васильева
Рождение ребёнка
03.09.1747
Сын: Некрасов Захар Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Василиса Васильева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Некрасов Иван м
Мать ребёнка: Некрасова Василиса Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1770