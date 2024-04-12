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Некрасов Иван Григорьевич

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Некрасов Григорий Данилович

Мать: Некрасова Василиса Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Никифорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Некрасов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Никифорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Некрасов Степан Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Никифорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Матрена Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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