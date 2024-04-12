Некрасов Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Никифорова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Некрасов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Никифорова
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно