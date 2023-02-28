Садыков Мухамматзакир Садык улы
Место рождения
Дата рождения25.06.1873
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1873
Отец: Ахмадиев Мухамматсадик Ахмади улы
Мать: Бадигульжамал
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Шамселниса
Рождение ребёнка
15.08.1908
Мать ребёнка: Шамселниса
Рождение ребёнка
01.07.1921
Дочь: Садыкова Нурижамал Закир кызы
Мать ребёнка: Шамселниса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамселниса
Смерть
1938