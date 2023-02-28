Садыков Мухамматзакир Садык улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадыков Мухамматзакир Садык улы

Садыков Мухамматзакир Садык улы

avatar

Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.06.1873

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1873

Отец: Ахмадиев Мухамматсадик Ахмади улы

Мать: Бадигульжамал

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1902

Сын: Садыков Шакир Закир улы

Мать ребёнка: Шамселниса

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1908

Сын: Садыков Тагир Закир улы

Мать ребёнка: Шамселниса

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1921

Дочь: Садыкова Нурижамал Закир кызы

Мать ребёнка: Шамселниса

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамселниса

Смерть
1938
Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close