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Шамселниса

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Место рождения

Татарский Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарский Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1902

Сын: Садыков Шакир Закир улы

Отец ребёнка: Садыков Мухамматзакир Садык улы

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1908

Сын: Садыков Тагир Закир улы

Отец ребёнка: Садыков Мухамматзакир Садык улы

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1921

Дочь: Садыкова Нурижамал Закир кызы

Отец ребёнка: Садыков Мухамматзакир Садык улы

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Мухамматзакир Садык улы

Смерть
Неизвестно
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