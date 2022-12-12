Шамселниса
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Садыков Мухамматзакир Садык улы
Рождение ребёнка
15.08.1908
Отец ребёнка: Садыков Мухамматзакир Садык улы
Рождение ребёнка
01.07.1921
Дочь: Садыкова Нурижамал Закир кызы
Отец ребёнка: Садыков Мухамматзакир Садык улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно