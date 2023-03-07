Садыков Тагир Закир улы
Место рождения
Дата рождения15.08.1908
Дата смерти18.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1908
Отец: Садыков Мухамматзакир Садык улы
Мать: Шамселниса
Рождение ребёнка
13.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вагизова Марьям Вагиз кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1943
Фелистово, Великолукский муниципальный район, Псковская область