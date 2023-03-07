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Садыков Тагир Закир улы

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Место рождения

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.08.1908

Дата смерти

18.10.1943

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1908

Отец: Садыков Мухамматзакир Садык улы

Мать: Шамселниса

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагизова Марьям Вагиз кызы

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагизова Марьям Вагиз кызы

Смерть
18.10.1943
Фелистово, Великолукский муниципальный район, Псковская область
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