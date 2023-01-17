деревня Татарский Сарсаз, деревня Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Татарский Сарсаз

Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3319Татарские Саргасы, д. каз.при рч. Сарсаске.1840115390363Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Изгарская волость
1488. Татарские Сарсасы, деревня бывшая государственная, при речке Сарсаске, дворов 142, жителей 852, мечеть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Изгарская волость
Татарские Сарсасы, Изгарскойтатары1148
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Чистопольский район
189751Татарский Сарсаздеревня55°15'50°49'N-39-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Чистопольский муниципальный район, Татарско-Сарсазское сельское поселение
92659475101д Татарский Сарсаздеревня
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