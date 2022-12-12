Ахмадиев Мухамматсадик Ахмади улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1834
Отец: Абдулмазидов Ахмади Абдулмазид улы
Мать: Бадигульжамал
Рождение ребёнка
25.06.1873
Сын: Садыков Мухамматзакир Садык улы
Мать ребёнка: Бадигульжамал
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно