Ахмадиев Мухамматсадик Ахмади улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадиев Мухамматсадик Ахмади улы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1834

Отец: Абдулмазидов Ахмади Абдулмазид улы

Мать: Бадигульжамал

Рождение ребёнка
25.06.1873

Сын: Садыков Мухамматзакир Садык улы

Мать ребёнка: Бадигульжамал

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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