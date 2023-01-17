Абдулмазидов Ахмади Абдулмазид улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулмазидов Ахмади Абдулмазид улы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1811

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Рафиков Абдулмазид Рафик улы

Мать: Гульнази

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ахмадиев Сабит Ахмади улы

Мать ребёнка: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1834

Сын: Ахмадиев Мухамматсадик Ахмади улы

Мать ребёнка: Бадигульжамал

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ахмадиева Фаизя Ахмади кызы

Мать ребёнка: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ахмадиев Мухамматситдик Ахмади улы

Мать ребёнка: Бадигульжамал

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ахмадиев Залалетдин Ахмади улы

Мать ребёнка: Бадигульжамал

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадигульжамал

Смерть
1846
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