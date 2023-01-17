Абдулмазидов Ахмади Абдулмазид улы
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Рафиков Абдулмазид Рафик улы
Мать: Гульнази
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ахмадиев Сабит Ахмади улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1834
Сын: Ахмадиев Мухамматсадик Ахмади улы
Мать ребёнка: Бадигульжамал
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ахмадиева Фаизя Ахмади кызы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ахмадиев Мухамматситдик Ахмади улы
Мать ребёнка: Бадигульжамал
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ахмадиев Залалетдин Ахмади улы
Мать ребёнка: Бадигульжамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадигульжамал
Смерть
1846