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Бадигульжамал

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1834

Сын: Ахмадиев Мухамматсадик Ахмади улы

Отец ребёнка: Абдулмазидов Ахмади Абдулмазид улы

Рождение ребёнка
1842

Сын: Ахмадиев Мухамматситдик Ахмади улы

Отец ребёнка: Абдулмазидов Ахмади Абдулмазид улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ахмадиев Залалетдин Ахмади улы

Отец ребёнка: Абдулмазидов Ахмади Абдулмазид улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.06.1873

Сын: Садыков Мухамматзакир Садык улы

Отец ребёнка: Ахмадиев Мухамматсадик Ахмади улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулмазидов Ахмади Абдулмазид улы

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