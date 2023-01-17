Бадигульжамал
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1834
Сын: Ахмадиев Мухамматсадик Ахмади улы
Отец ребёнка: Абдулмазидов Ахмади Абдулмазид улы
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ахмадиев Мухамматситдик Ахмади улы
Отец ребёнка: Абдулмазидов Ахмади Абдулмазид улы
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ахмадиев Залалетдин Ахмади улы
Отец ребёнка: Абдулмазидов Ахмади Абдулмазид улы
Рождение ребёнка
25.06.1873
Сын: Садыков Мухамматзакир Садык улы
Отец ребёнка: Ахмадиев Мухамматсадик Ахмади улы
Бракосочетание
Неизвестно