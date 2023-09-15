Самсонов (Коркулев) Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения20.11.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1873 ст.
Бракосочетание
25.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
01.04.1894 ст.
Дочь: Самсонова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Самсонова Фекла Прохоровна
Рождение ребёнка
06.06.1896 ст.
Сын: Самсонов Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Самсонова Фекла Прохоровна
Рождение ребёнка
10.04.1911 ст.
Сын: Коркулев Валентин Яковлевич
Мать ребёнка: Самсонова Фекла Прохоровна
Рождение ребёнка
13.09.1914 ст.
Дочь: Самсонова Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Самсонова Фекла Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсонова Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Самсонова Фекла Прохоровна
Смерть
Неизвестно