Самсонов (Коркулев) Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов (Коркулев) Яков Иванович

Место рождения

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния

Дата рождения

20.11.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1873 ст.

Отец: Самсонов Иван Николаевич

Мать: Коркулева Анисия Никитовна

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
25.01.1893 ст.

Жена: Самсонова Фекла Прохоровна

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1894 ст.

Дочь: Самсонова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Самсонова Фекла Прохоровна

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1896 ст.

Сын: Самсонов Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Самсонова Фекла Прохоровна

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1911 ст.

Сын: Коркулев Валентин Яковлевич

Мать ребёнка: Самсонова Фекла Прохоровна

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1914 ст.

Дочь: Самсонова Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Самсонова Фекла Прохоровна

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсонова Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Самсонова Фекла Прохоровна

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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