Коркулева Анисия Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркулева Анисия Никитовна

Место рождения

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

04.11.1889

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1868 ст.

Дочь: Самсонова Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Самсонов Иван Николаевич

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1870 ст.

Дочь: Самсонова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Самсонов Иван Николаевич

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1873 ст.

Сын: Самсонов Яков Иванович

Отец ребёнка: Самсонов Иван Николаевич

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1876 ст.

Сын: Самсонов Ипполит Иванович

Отец ребёнка: Самсонов Иван Николаевич

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1878 ст.

Сын: Самсонов Степан Иванович

Отец ребёнка: Самсонов Иван Николаевич

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1881 ст.

Дочь: Самсонова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Самсонов Иван Николаевич

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркулев Филипп Иванович

Отец ребёнка: Самсонов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Иван Николаевич

Смерть
04.11.1889
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