Коркулева Анисия Никитовна
Место рождения
Дата рождения1843 ст.
Дата смерти04.11.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1868 ст.
Дочь: Самсонова Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Самсонов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
18.02.1870 ст.
Дочь: Самсонова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Самсонов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.1873 ст.
Отец ребёнка: Самсонов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
23.01.1876 ст.
Сын: Самсонов Ипполит Иванович
Отец ребёнка: Самсонов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
18.10.1878 ст.
Отец ребёнка: Самсонов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
23.01.1881 ст.
Дочь: Самсонова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Самсонов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Самсонов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.1889