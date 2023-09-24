Самсонов (Коркулев) Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения18.10.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1878 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
28.07.1897 ст.
Рождение ребёнка
29.11.1898 ст.
Сын: Самсонов Степан Степанович
Мать ребёнка: Самсонова (Блинова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1908 ст.
Дочь: Самсонова Антонина Степановна
Мать ребёнка: Самсонова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
03.05.1911 ст.
Дочь: Самсонова Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Самсонова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
21.08.1913 ст.
Дочь: Самсонова Анна Степановна
Мать ребёнка: Самсонова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
24.03.1915 ст.
Мать ребёнка: Самсонова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
13.06.1917 ст.
Мать ребёнка: Самсонова Евдокия Никитична
Смерть
Неизвестно