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Самсонов (Коркулев) Степан Иванович

Место рождения

Ожогина, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд

Дата рождения

18.10.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1878 ст.

Отец: Самсонов (Коркулев) Иван Николаевич

Мать: Коркулева Анисия Никитовна

Ожогина, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова Евдокия Никитична

Бракосочетание
28.07.1897 ст.

Жена: Самсонова (Блинова) Анна Ивановна

Ожогина, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
29.11.1898 ст.

Сын: Самсонов Степан Степанович

Мать ребёнка: Самсонова (Блинова) Анна Ивановна

Ожогина, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
11.02.1908 ст.

Дочь: Самсонова Антонина Степановна

Мать ребёнка: Самсонова Евдокия Никитична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.05.1911 ст.

Дочь: Самсонова Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Самсонова Евдокия Никитична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.08.1913 ст.

Дочь: Самсонова Анна Степановна

Мать ребёнка: Самсонова Евдокия Никитична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.03.1915 ст.

Сын: Самсонов Петр Степанович

Мать ребёнка: Самсонова Евдокия Никитична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.06.1917 ст.

Сын: Самсонов Петр Степанович

Мать ребёнка: Самсонова Евдокия Никитична

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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