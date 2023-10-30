Самсонова Фекла Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
01.04.1894 ст.
Дочь: Самсонова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Самсонов Яков Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1896 ст.
Сын: Самсонов Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Самсонов Яков Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1911 ст.
Сын: Коркулев Валентин Яковлевич
Отец ребёнка: Самсонов Яков Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1914 ст.
Дочь: Самсонова Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Самсонов Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсонова Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Самсонов Яков Иванович
Смерть
Неизвестно