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Самсонова Фекла Прохоровна

Место рождения

Шишкино, Барятинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шишкино, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
25.01.1893 ст.

Муж: Самсонов Яков Иванович

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1894 ст.

Дочь: Самсонова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Самсонов Яков Иванович

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1896 ст.

Сын: Самсонов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Самсонов Яков Иванович

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1911 ст.

Сын: Коркулев Валентин Яковлевич

Отец ребёнка: Самсонов Яков Иванович

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1914 ст.

Дочь: Самсонова Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Самсонов Яков Иванович

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсонова Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Самсонов Яков Иванович

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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