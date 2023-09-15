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Пругло Петр Романович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

29.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1880

Отец: Пругло Роман Николаевич

Мать: Пругло Гликерия Назарова

Рождение ребёнка
22.08.1899

Сын: Пругло Иван Петрович

Мать ребёнка: Ульяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
10.07.1903

Дочь: Шаповал Ольга Петровна

Мать ребёнка: Ульяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
20.04.1905

Сын: Пругло Федор Петрович

Мать ребёнка: Ульяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
05.04.1907

Сын: Пругло Евтихий Петрович

Мать ребёнка: Ульяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
28.02.1909

Дочь: Домникия Петровна

Мать ребёнка: Ульяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
09.10.1913

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Ульяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
13.04.1917

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Ульяна Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Зиновьевна

Смерть
Неизвестно
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