Пругло Петр Романович
Место рождения
Дата рождения29.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1880
Отец: Пругло Роман Николаевич
Мать: Пругло Гликерия Назарова
Рождение ребёнка
22.08.1899
Сын: Пругло Иван Петрович
Мать ребёнка: Ульяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
10.07.1903
Дочь: Шаповал Ольга Петровна
Мать ребёнка: Ульяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
20.04.1905
Мать ребёнка: Ульяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
05.04.1907
Мать ребёнка: Ульяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
28.02.1909
Дочь: Домникия Петровна
Мать ребёнка: Ульяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
09.10.1913
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Ульяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
13.04.1917
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Ульяна Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Зиновьевна
Смерть
Неизвестно