Ульяна Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1899
Сын: Пругло Иван Петрович
Отец ребёнка: Пругло Петр Романович
Рождение ребёнка
10.07.1903
Дочь: Шаповал (Пругло) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Пругло Петр Романович
Рождение ребёнка
20.04.1905
Отец ребёнка: Пругло Петр Романович
Рождение ребёнка
05.04.1907
Отец ребёнка: Пругло Петр Романович
Рождение ребёнка
28.02.1909
Дочь: (Пругло) Домникия Петровна
Отец ребёнка: Пругло Петр Романович
Рождение ребёнка
09.10.1913
Дочь: (Пругло) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Пругло Петр Романович
Рождение ребёнка
13.04.1917
Дочь: (Пругло) Мария Петровна
Отец ребёнка: Пругло Петр Романович
Смерть
Неизвестно