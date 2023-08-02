Ульяна Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Зиновьевна

Ульяна Зиновьевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Петр Романович

Рождение ребёнка
22.08.1899

Сын: Пругло Иван Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Романович

Рождение ребёнка
10.07.1903

Дочь: Шаповал (Пругло) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Пругло Петр Романович

Рождение ребёнка
20.04.1905

Сын: Пругло Федор Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Романович

Рождение ребёнка
05.04.1907

Сын: Пругло Евтихий Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Романович

Рождение ребёнка
28.02.1909

Дочь: (Пругло) Домникия Петровна

Отец ребёнка: Пругло Петр Романович

Рождение ребёнка
09.10.1913

Дочь: (Пругло) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Пругло Петр Романович

Рождение ребёнка
13.04.1917

Дочь: (Пругло) Мария Петровна

Отец ребёнка: Пругло Петр Романович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.