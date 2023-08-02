Пругло Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения20.04.1905
Дата смерти10.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1899
Рождение
20.04.1905
Отец: Пругло Петр Романович
Мать: Ульяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
04.09.1926
Дочь: (Пругло) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
01.10.1927
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
06.10.1928
Сын: Пругло Константин Федорович
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
15.11.1931
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Лукьяновна
Смерть
10.05.1942
Керчь, Керчь, Республика Крым