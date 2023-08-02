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Пругло Федор Петрович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

20.04.1905

Дата смерти

10.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1899

Жена: Пругло Евдокия Лукьяновна

Рождение
20.04.1905

Отец: Пругло Петр Романович

Мать: Ульяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
04.09.1926

Дочь: (Пругло) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Лукьяновна

Рождение ребёнка
01.10.1927

Сын: Пругло Иван Федорович

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Лукьяновна

Рождение ребёнка
06.10.1928

Сын: Пругло Константин Федорович

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Лукьяновна

Рождение ребёнка
15.11.1931

Сын: Пругло Антон Федорович

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Лукьяновна

Смерть
10.05.1942
Керчь, Керчь, Республика Крым

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