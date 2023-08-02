Пругло (Ярош) Гликерия Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Ярош) Гликерия Назарова

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1850

Дата смерти

13.06.1891

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1866

Муж: Пругло Роман Николаевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Яцук (Пругло) Мария Романовна

Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Пругло Иван Романович

Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич

Рождение ребёнка
19.08.1875

Дочь: (Пругло) Васса Романовна

Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич

Рождение ребёнка
05.06.1877

Дочь: Дорошенко (Пругло) Акилина Романовна

Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич

Рождение ребёнка
14.07.1879

Дочь: (Пругло) Улита Романовна

Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич

Рождение ребёнка
29.06.1880

Сын: Пругло Петр Романович

Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич

Рождение ребёнка
11.06.1883

Сын: Пругло Онуфрий Романович

Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич

Рождение ребёнка
08.08.1885

Дочь: (Пругло) Васса Романовна

Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич

Рождение ребёнка
09.03.1888

Дочь: Красуля (Пругло) Дарья Романовна

Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич

Рождение ребёнка
25.04.1889

Дочь: (Пругло) Александра Романовна

Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Пругло) София Романовна

Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич

Рождение ребёнка
12.06.1891

Сын: Пругло Онуфрий Романович

Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич

Смерть
13.06.1891

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