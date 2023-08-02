Пругло (Ярош) Гликерия Назарова
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти13.06.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Яцук (Пругло) Мария Романовна
Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич
Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич
Дочь: (Пругло) Васса Романовна
Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич
Дочь: Дорошенко (Пругло) Акилина Романовна
Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич
Дочь: (Пругло) Улита Романовна
Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич
Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич
Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич
Дочь: (Пругло) Васса Романовна
Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич
Дочь: Красуля (Пругло) Дарья Романовна
Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич
Дочь: (Пругло) Александра Романовна
Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич
Дочь: (Пругло) София Романовна
Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич
Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич