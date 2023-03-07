Наймушин Нестер Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Наймушин Яков Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Наймушин Григорий Нестеров
Мать ребёнка: Наймушина Марья Оксенова
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Марфа Нестерова
Мать ребёнка: Наймушина Марья Оксенова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Широкова Василиса Нестерова
Мать ребёнка: Наймушина Марья Оксенова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Епистемия Нестерова
Мать ребёнка: Наймушина Марья Оксенова
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Наймушин Дорофей Нестеров
Мать ребёнка: Наймушина Марья Оксенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наймушина Марья Оксенова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772