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Наймушин Нестер Яковлев

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1772

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Наймушин Яков Филиппов

Мать: Наймушина Овдотья Яковлева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Наймушин Григорий Нестеров

Мать ребёнка: Наймушина Марья Оксенова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Марфа Нестерова

Мать ребёнка: Наймушина Марья Оксенова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Широкова Василиса Нестерова

Мать ребёнка: Наймушина Марья Оксенова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Епистемия Нестерова

Мать ребёнка: Наймушина Марья Оксенова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Наймушин Дорофей Нестеров

Мать ребёнка: Наймушина Марья Оксенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Марья Оксенова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
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