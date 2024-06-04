Широкова (Наймушина) Василиса Нестерова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Наймушин Нестер Яковлев
Мать: Наймушина Марья Оксенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Широков Федор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: (Широкова) Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Широков Федор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Широков Илья Федоров
Отец ребёнка: Широков Федор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: (Широкова) Евдокия (Мл) Федорова
Отец ребёнка: Широков Федор Васильев
Смерть
После 1795