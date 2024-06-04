Широкова (Наймушина) Василиса Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Наймушина) Василиса Нестерова

Место рождения

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Наймушин Нестер Яковлев

Мать: Наймушина Марья Оксенова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Федор Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Широков Гаврила Федоров

Отец ребёнка: Широков Федор Васильев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: (Широкова) Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Широков Федор Васильев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Широков Илья Федоров

Отец ребёнка: Широков Федор Васильев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: (Широкова) Евдокия (Мл) Федорова

Отец ребёнка: Широков Федор Васильев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795

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