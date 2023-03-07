Наймушин Дорофей Нестеров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Наймушин Нестер Яковлев
Мать: Наймушина Марья Оксенова
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Наймушин Дометий (Дементий) Дорофеев
Мать ребёнка: Наймушина Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Наймушина Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Наймушина Феодосия Васильева
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821