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Наймушин Дорофей Нестеров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1821

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Наймушин Нестер Яковлев

Мать: Наймушина Марья Оксенова

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Наймушин Дометий (Дементий) Дорофеев

Мать ребёнка: Наймушина Феодосия Васильева

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Наймушин Исаак Дорофеев

Мать ребёнка: Наймушина Феодосия Васильева

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Наймушин Никита Дорофеев

Мать ребёнка: Наймушина Феодосия Васильева

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Феодосия Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821
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