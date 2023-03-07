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Наймушина Феодосия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Наймушин Дометий (Дементий) Дорофеев

Отец ребёнка: Наймушин Дорофей Нестеров

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Наймушин Исаак Дорофеев

Отец ребёнка: Наймушин Дорофей Нестеров

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Наймушин Никита Дорофеев

Отец ребёнка: Наймушин Дорофей Нестеров

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Дорофей Нестеров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821
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