Наймушина Феодосия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Наймушин Дометий (Дементий) Дорофеев
Отец ребёнка: Наймушин Дорофей Нестеров
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Наймушин Дорофей Нестеров
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Наймушин Дорофей Нестеров
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821