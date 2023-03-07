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Наймушин Григорий Нестеров

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Наймушин Нестер Яковлев

Мать: Наймушина Марья Оксенова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Наймушин Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Наймушина Ульяна Игнатьева

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Наймушин Федор Григорьев

Мать ребёнка: Наймушина Ульяна Игнатьева

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Ульяна Игнатьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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