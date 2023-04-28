Уткина (Фалалеева) Прасковья Ильинична

Уткина Бычкова (Фалалеева) Прасковья Ильинична
Место рождения
Дата рождения16.10.1877 ст.
Дата смертиМежду 1947 и 1949
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1877 ст.
Фамилия Фалалеев есть в соседнем с Новым Еголдаево селе -Кензино (Ухоловский район).
Крещение
17.10.1877 ст.
Бракосочетание
18.10.1895 ст.
Оба первым браком
Рождение ребёнка
До 1908 ст.
Сын: Уткин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Уткин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
До 1908 ст.
Дочь: Уткина Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Уткин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1909 ст.
Отец ребёнка: Уткин Григорий Иванович
Дворовая фамилия Ваничин Первичное свидетельство о рождении выдано 17.08.34 и 23.07.49
Рождение ребёнка
18.01.1912 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уткин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Уткин Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Уткин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
07.06.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уткин Григорий Иванович
Смерть
Между 1947 и 1949
Перед смертью ослепла совсем