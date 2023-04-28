Уткина (Фалалеева) Прасковья Ильинична

Уткина Бычкова (Фалалеева) Прасковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Бычкова (Фалалеева) Прасковья Ильинична

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.10.1877 ст.

Дата смерти

Между 1947 и 1949

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1877 ст.

Отец: Фалалеев Илья Ефимович

Мать: Фалалеева Евдокия Васильевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Фамилия Фалалеев есть в соседнем с Новым Еголдаево селе -Кензино (Ухоловский район).
Крещение
17.10.1877 ст.
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
18.10.1895 ст.

Муж: Уткин Григорий Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Оба первым браком
Рождение ребёнка
До 1908 ст.

Сын: Уткин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Уткин Григорий Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
До 1908 ст.

Дочь: Уткина Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Уткин Григорий Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.1909 ст.

Сын: Уткин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Уткин Григорий Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Дворовая фамилия Ваничин Первичное свидетельство о рождении выдано 17.08.34 и 23.07.49
Рождение ребёнка
18.01.1912 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уткин Григорий Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Уткин Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Уткин Григорий Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.06.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уткин Григорий Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Между 1947 и 1949
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Перед смертью ослепла совсем
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