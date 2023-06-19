Фалалеев Илья Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Фалалеев Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1877 ст.
Дочь: Уткина Бычкова Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: Фалалеева Евдокия Васильевна
Фамилия Фалалеев есть в соседнем с Новым Еголдаево селе -Кензино (Ухоловский район).
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно