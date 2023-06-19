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Фалалеев Илья Ефимович

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фалалеев Ефим

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.10.1877 ст.

Дочь: Уткина Бычкова Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: Фалалеева Евдокия Васильевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Фамилия Фалалеев есть в соседнем с Новым Еголдаево селе -Кензино (Ухоловский район).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фалалеева Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно