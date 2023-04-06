Фалалеева Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалалеева Евдокия Васильевна

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.10.1877 ст.

Дочь: Уткина Бычкова Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Фалалеев Илья Ефимович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Фамилия Фалалеев есть в соседнем с Новым Еголдаево селе -Кензино (Ухоловский район).
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фалалеев Илья Ефимович

Смерть
Неизвестно
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