Фалалеева Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1877 ст.
Дочь: Уткина Бычкова Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Фалалеев Илья Ефимович
Фамилия Фалалеев есть в соседнем с Новым Еголдаево селе -Кензино (Ухоловский район).
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно