Уткин Пётр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1921
Дата смерти25.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Манджурия. Повар. Самый младший из детей
Военная служба
1940
Ефрейтор, 117 Рауль 102 УР 15 А 2 ДВФ/7ждбр Медаль за боевые заслуги, Медаль за Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг, Орлен Отечественной Войны II Степени.
Военная награда
24.09.1945
Медаль за боевые заслуги Ефрейтор
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Уткина (Свирина) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уткина (Свирина) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Панькина (Уткина) Вера Петровна
Мать ребёнка: Уткина (Свирина) Наталья Дмитриевна
Смерть
25.07.1997
Похоронен на старом кладбище. На ул. Пожалостина ( Кулешовка) до конца и с права. Есть памятник