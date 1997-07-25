Уткин Пётр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУткин Пётр Григорьевич

Уткин Пётр Григорьевич

avatar

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.06.1921

Дата смерти

25.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1921

Отец: Уткин (Бычков) Григорий Иванович

Мать: Уткина Бычкова (Фалалеева) Прасковья Ильинична

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина (Свирина) Наталья Дмитриевна

Военная служба
Неизвестно
Манджурия. Повар. Самый младший из детей
Военная служба
1940
Ефрейтор, 117 Рауль 102 УР 15 А 2 ДВФ/7ждбр Медаль за боевые заслуги, Медаль за Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг, Орлен Отечественной Войны II Степени.
Военная награда
24.09.1945
Медаль за боевые заслуги Ефрейтор
Рождение ребёнка
1947

Сын: Уткин Василий Петрович

Мать ребёнка: Уткина (Свирина) Наталья Дмитриевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина (Свирина) Наталья Дмитриевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Панькина (Уткина) Вера Петровна

Мать ребёнка: Уткина (Свирина) Наталья Дмитриевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
25.07.1997
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Похоронен на старом кладбище. На ул. Пожалостина ( Кулешовка) до конца и с права. Есть памятник

Мы используем куки для улучшения работы сайта.