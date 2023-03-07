Уткин (Бычков) Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения23.01.1877 ст.
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1877 ст.
Отец: Бычков Иван Семёнович
Мать: Бычкова Ирина Семёновна
При бракосочетании фамилия была Бычков. Возможно, дворовая фамилия. При рождении детей -Уткин
Крещение
24.01.1877 ст.
Бракосочетание
18.10.1895 ст.
Оба первым браком
Рождение ребёнка
До 1908 ст.
Рождение ребёнка
До 1908 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1909 ст.
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Рождение ребёнка
1912 ст.
Ранение
22.06.1916
Трилесцы, Волинська область
93-й пехотный Иркутский полк, ранен Данные из Россицского государственного военно- исторического архива. Фонд 16196 Рядовой
Рождение ребёнка
1918
Рождение ребёнка
06.06.1921
Военная служба
Неизвестно
Рядовой. Участник Первой Мировой войны.
Смерть
После 1920