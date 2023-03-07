Уткин (Бычков) Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткин (Бычков) Григорий Иванович

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.01.1877 ст.

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1877 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1877 ст.

Отец: Бычков Иван Семёнович

Мать: Бычкова Ирина Семёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
При бракосочетании фамилия была Бычков. Возможно, дворовая фамилия. При рождении детей -Уткин
Крещение
24.01.1877 ст.
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
18.10.1895 ст.

Жена: Уткина Бычкова Прасковья Ильинична

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Оба первым браком
Рождение ребёнка
До 1908 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Бычкова Прасковья Ильинична

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
До 1908 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Бычкова Прасковья Ильинична

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.1909 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Бычкова Прасковья Ильинична

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1912 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Бычкова Прасковья Ильинична

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Ранение
22.06.1916
Трилесцы, Волинська область
93-й пехотный Иркутский полк, ранен Данные из Россицского государственного военно- исторического архива. Фонд 16196 Рядовой
Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Бычкова Прасковья Ильинична

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.06.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Бычкова Прасковья Ильинична

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
Неизвестно
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рядовой. Участник Первой Мировой войны.
Смерть
После 1920
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