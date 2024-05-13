Бычкова Ирина Семёновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бычкова Ирина Семёновна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
СемёнНеизвестно г.р.
Супруги
Уткин (Бычков) Иван Семёнович1850 ст. г.р.
Дети
Уткин (Бычков) Григорий Иванович23.01.1877 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин (Бычков) Иван Семёнович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
23.01.1877 ст.

Сын: Уткин (Бычков) Григорий Иванович

Отец ребёнка: Уткин (Бычков) Иван Семёнович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

При бракосочетании фамилия была Бычков. Возможно, дворовая фамилия. При рождении детей -Уткин

Смерть
Неизвестно

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