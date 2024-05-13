Бычкова Ирина Семёновна
женский, родилась Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецСемёнНеизвестно г.р.
Супруги
Уткин (Бычков) Иван Семёнович1850 ст. г.р.
Дети
Уткин (Бычков) Григорий Иванович23.01.1877 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1877 ст.
Сын: Уткин (Бычков) Григорий Иванович
Отец ребёнка: Уткин (Бычков) Иван Семёнович
Смерть
Неизвестно