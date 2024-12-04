Уткин (Бычков) Иван Семёнович
мужской, родился 1850 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецУткин Семён Николаевич1825 ст. г.р.
МатьУткина Татьяна Яковлевна1826 ст. г.р.
Супруги
Бычкова Ирина СемёновнаНеизвестно г.р.
Дети
Уткин (Бычков) Григорий Иванович23.01.1877 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Отец: Уткин Семён Николаевич
Мать: Уткина Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
23.01.1877 ст.
Сын: Уткин (Бычков) Григорий Иванович
Мать ребёнка: Бычкова Ирина Семёновна
Смерть
Неизвестно