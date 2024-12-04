Уткин (Бычков) Иван Семёнович 1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Уткин (Бычков) Иван Семёнович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1850 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Уткин Семён Николаевич1825 ст. г.р.
Мать
Уткина Татьяна Яковлевна1826 ст. г.р.
Супруги
Бычкова Ирина СемёновнаНеизвестно г.р.
Дети
Уткин (Бычков) Григорий Иванович23.01.1877 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: Уткин Семён Николаевич

Мать: Уткина Татьяна Яковлевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Ирина Семёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
23.01.1877 ст.

Сын: Уткин (Бычков) Григорий Иванович

Мать ребёнка: Бычкова Ирина Семёновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

При бракосочетании фамилия была Бычков. Возможно, дворовая фамилия. При рождении детей -Уткин

Смерть
Неизвестно

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