Жуков Борис Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Борис Павлович

Жуков Борис Павлович

avatar

Место рождения

Кайсацкое, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

14.08.1927

Дата смерти

15.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1927

Отец: Жуков Павел Афанасьевич

Мать: Жукова Ксения Игнатьевна

Кайсацкое, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
30.09.1955

Дочь: Шукшина Любовь Борисовна

Мать ребёнка: Жукова Наталья Петровна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
05.12.1959

Жена: Жукова Елена Дмитриевна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
14.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Елена Дмитриевна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
11.06.1964

Сын: Жуков Павел Борисович

Мать ребёнка: Жукова Елена Дмитриевна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Наталья Петровна

Смерть
15.05.1973
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close