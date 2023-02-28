Жуков Борис Павлович
Место рождения
Дата рождения14.08.1927
Дата смерти15.05.1973
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1927
Отец: Жуков Павел Афанасьевич
Мать: Жукова Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
30.09.1955
Дочь: Шукшина Любовь Борисовна
Мать ребёнка: Жукова Наталья Петровна
Бракосочетание
05.12.1959
Жена: Жукова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.06.1964
Мать ребёнка: Жукова Елена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Наталья Петровна
Смерть
15.05.1973