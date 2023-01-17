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Жуков Павел Афанасьевич

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Место рождения

с. Пришиб Царицынской губернии (ныне г. Ленинск Волгоградской обл.)

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Пришиб Царицынской губернии (ныне г. Ленинск Волгоградской обл.)
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Жукова Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Жукова Ксения Игнатьевна

Кайсацкое, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Жуков Николай Павлович

Мать ребёнка: Жукова Ксения Игнатьевна

Кайсацкое, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.08.1927

Сын: Жуков Борис Павлович

Мать ребёнка: Жукова Ксения Игнатьевна

Кайсацкое, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.03.1933

Сын: Натров Иван Павлович

Мать ребёнка: Жукова Ксения Игнатьевна

Кайсацкое, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.03.1933

Дочь: Анисимова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Жукова Ксения Игнатьевна

Кайсацкое, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.05.1942

Сын: Жуков Александр Павлович

Мать ребёнка: Жукова Ксения Игнатьевна

Красный Октябрь, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Ксения Игнатьевна

Смерть
?.12.1942
Пропал без вести во время ВОВ в Сталинградском сражении
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