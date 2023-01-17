Жуков Павел Афанасьевич
Место рожденияс. Пришиб Царицынской губернии (ныне г. Ленинск Волгоградской обл.)
Дата рождения1900
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Пришиб Царицынской губернии (ныне г. Ленинск Волгоградской обл.)
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Жукова Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Жукова Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Жукова Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
14.08.1927
Сын: Жуков Борис Павлович
Мать ребёнка: Жукова Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
28.03.1933
Сын: Натров Иван Павлович
Мать ребёнка: Жукова Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
28.03.1933
Дочь: Анисимова Надежда Павловна
Мать ребёнка: Жукова Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
13.05.1942
Мать ребёнка: Жукова Ксения Игнатьевна
Красный Октябрь, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Ксения Игнатьевна
Смерть
?.12.1942
Пропал без вести во время ВОВ в Сталинградском сражении