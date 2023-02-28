Натров (Жуков) Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натров (Жуков) Иван Павлович

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Место рождения

Кайсацкое, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

28.03.1933

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1933

Отец: Жуков Павел Афанасьевич

Мать: Жукова Ксения Игнатьевна

Кайсацкое, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Натрова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Натрова Лилия

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Натрова Валерия Ивановна

Мать ребёнка: Натрова Лилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Натрова Лилия

Смерть
1977
Киев, Киевский уезд
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