Натров (Жуков) Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения28.03.1933
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1933
Отец: Жуков Павел Афанасьевич
Мать: Жукова Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Натрова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Натрова Лилия
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Натрова Валерия Ивановна
Мать ребёнка: Натрова Лилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Натрова Лилия
Смерть
1977
Киев, Киевский уезд