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Жукова Ксения Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Жукова Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Жуков Павел Афанасьевич

Кайсацкое, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Жуков Николай Павлович

Отец ребёнка: Жуков Павел Афанасьевич

Кайсацкое, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.08.1927

Сын: Жуков Борис Павлович

Отец ребёнка: Жуков Павел Афанасьевич

Кайсацкое, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.03.1933

Сын: Натров Иван Павлович

Отец ребёнка: Жуков Павел Афанасьевич

Кайсацкое, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.03.1933

Дочь: Анисимова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Жуков Павел Афанасьевич

Кайсацкое, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.05.1942

Сын: Жуков Александр Павлович

Отец ребёнка: Жуков Павел Афанасьевич

Красный Октябрь, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Павел Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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