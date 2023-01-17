Жукова Ксения Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Жукова Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Жуков Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Жуков Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.08.1927
Сын: Жуков Борис Павлович
Отец ребёнка: Жуков Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.03.1933
Сын: Натров Иван Павлович
Отец ребёнка: Жуков Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.03.1933
Дочь: Анисимова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Жуков Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.05.1942
Отец ребёнка: Жуков Павел Афанасьевич
Красный Октябрь, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно