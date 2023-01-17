Жукова Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1955
Дочь: Шукшина Любовь Борисовна
Отец ребёнка: Жуков Борис Павлович
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Борис Павлович
Смерть
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область