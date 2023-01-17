Жукова Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1955

Дочь: Шукшина Любовь Борисовна

Отец ребёнка: Жуков Борис Павлович

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Борис Павлович

Смерть
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
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