Жукова (Зарубей) Елена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения21.11.1937
Дата смерти18.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1937
Бракосочетание
05.12.1959
Муж: Жуков Борис Павлович
Рождение ребёнка
14.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Борис Павлович
Рождение ребёнка
11.06.1964
Отец ребёнка: Жуков Борис Павлович
Бракосочетание
1979
Рождение ребёнка
26.01.1982
Дочь: Жукова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Перетолчин Владимир Иванович
Смерть
18.01.2020