Жукова (Зарубей) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Зарубей) Елена Дмитриевна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

21.11.1937

Дата смерти

18.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1937

Отец: Зарубей Дмитрий Поликарпович

Мать: Зарубей Мария Филипповна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
05.12.1959

Муж: Жуков Борис Павлович

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
14.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Борис Павлович

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
11.06.1964

Сын: Жуков Павел Борисович

Отец ребёнка: Жуков Борис Павлович

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
1979

Муж: Перетолчин Владимир Иванович

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
26.01.1982

Дочь: Жукова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Перетолчин Владимир Иванович

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Смерть
18.01.2020
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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