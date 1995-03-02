Зарубей (Чернявская) Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1910
Дата смерти02.03.1995
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1910
Рождение ребёнка
25.05.1934
Дочь: Приписнова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Зарубей Дмитрий Поликарпович
Рождение ребёнка
21.11.1937
Дочь: Жукова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Зарубей Дмитрий Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1995