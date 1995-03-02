Зарубей (Чернявская) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубей (Чернявская) Мария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1910

Дата смерти

02.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1910

Отец: Чернявский Филипп Лаврентьевич

Мать: Чернявская Харитина Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.05.1934

Дочь: Приписнова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Зарубей Дмитрий Поликарпович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.11.1937

Дочь: Жукова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Зарубей Дмитрий Поликарпович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарубей Дмитрий Поликарпович

Смерть
02.03.1995
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