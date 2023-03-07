Рыбакова (Жукова) Ольга Борисовна
Место рождения
Дата рождения14.09.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1960
Отец: Жуков Борис Павлович
Мать: Жукова Елена Дмитриевна
Бракосочетание
25.04.1981
Рождение ребёнка
20.10.1981
Дочь: Рыбакова Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Рыбаков Сергей Альфонсович
Бракосочетание
28.04.1996
Рождение ребёнка
01.01.1997
Отец ребёнка: Ченцов Виктор Иванович