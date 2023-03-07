Рыбакова (Жукова) Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Жукова) Ольга Борисовна

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Место рождения

Магадан, город Магадан, Магаданская область

Дата рождения

14.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1960

Отец: Жуков Борис Павлович

Мать: Жукова Елена Дмитриевна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
25.04.1981

Муж: Рыбаков Сергей Альфонсович

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
20.10.1981

Дочь: Рыбакова Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Рыбаков Сергей Альфонсович

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
28.04.1996

Муж: Ченцов Виктор Иванович

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
01.01.1997

Сын: Ченцов Иаков Викторович

Отец ребёнка: Ченцов Виктор Иванович

Магадан, город Магадан, Магаданская область
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