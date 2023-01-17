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Рыбаков Сергей Альфонсович

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Место рождения

Магадан, город Магадан, Магаданская область

Дата рождения

10.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1958

Отец: Рыбаков Альфонс Платонович

Мать: Рыбакова Галина Михайловна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
25.04.1981

Жена: скрыто настройками приватности

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
20.10.1981

Дочь: Рыбакова Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
1986

Дочь: Рыбакова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Рыбакова Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Тамара

Магадан, город Магадан, Магаданская область
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