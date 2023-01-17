Рыбаков Сергей Альфонсович
Место рождения
Дата рождения10.06.1958
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1958
Бракосочетание
25.04.1981
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1981
Дочь: Рыбакова Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Рыбакова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Рыбакова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбакова Тамара