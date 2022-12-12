Рыбаков Альфонс Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1958
Сын: Рыбаков Сергей Альфонсович
Мать ребёнка: Рыбакова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
08.07.1959
Дочь: Кириченко Марина Альфонсовна
Мать ребёнка: Рыбакова Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Литва, Аникщяйский р-н