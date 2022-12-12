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Рыбаков Альфонс Платонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1958

Сын: Рыбаков Сергей Альфонсович

Мать ребёнка: Рыбакова Галина Михайловна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
08.07.1959

Дочь: Кириченко Марина Альфонсовна

Мать ребёнка: Рыбакова Галина Михайловна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Галина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Литва, Аникщяйский р-н
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