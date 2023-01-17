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Рыбакова Галина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1934

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1958

Сын: Рыбаков Сергей Альфонсович

Отец ребёнка: Рыбаков Альфонс Платонович

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
08.07.1959

Дочь: Кириченко Марина Альфонсовна

Отец ребёнка: Рыбаков Альфонс Платонович

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Альфонс Платонович

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