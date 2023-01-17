Рыбакова Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1958
Сын: Рыбаков Сергей Альфонсович
Отец ребёнка: Рыбаков Альфонс Платонович
Рождение ребёнка
08.07.1959
Дочь: Кириченко Марина Альфонсовна
Отец ребёнка: Рыбаков Альфонс Платонович
Бракосочетание
Неизвестно