Субботин Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти01.07.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Субботин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Субботина Пелагея Варфоломеевна
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Субботин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Субботина Пелагея Варфоломеевна
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: Субботина Пелагея Варфоломеевна
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Субботин Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Субботина Пелагея Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1883 ст.