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Субботин Андрей Михайлович

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

01.07.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Субботин Михаил Иванович

Мать: Субботина Прасковья Ивановна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Субботин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Субботина Пелагея Варфоломеевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Субботин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Субботина Пелагея Варфоломеевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Субботин Федор Андреевич

Мать ребёнка: Субботина Пелагея Варфоломеевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Субботин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Субботина Пелагея Варфоломеевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Пелагея Варфоломеевна

Смерть
01.07.1883 ст.
Есюнино, Шуйский район, Северный край
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