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Субботин Михаил Иванович

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Субботин Иван Матвеевич

Мать: Субботина Мавра Ивановна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Субботин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Субботина Прасковья Ивановна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Субботина Прасковья Ивановна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Субботина Прасковья Ивановна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
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