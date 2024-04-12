Субботин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Субботин Иван Матвеевич
Мать: Субботина Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Субботин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Субботина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Субботина Прасковья Ивановна
Смерть
После 1858
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Субботина Прасковья Ивановна