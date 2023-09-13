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Субботина Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Субботин Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Матвеевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Субботин Семен Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Матвеевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Субботин Иван Матвеевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Субботин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Матвеевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Субботин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Матвеевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Субботин Федор Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Матвеевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Субботин Иван Матвеевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Иван Матвеевич

Смерть
После 1858
Есюнино, Шуйский район, Северный край
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