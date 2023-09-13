Субботина Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Субботин Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Субботин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Субботин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Субботин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Субботин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Субботин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Субботин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Субботин Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858