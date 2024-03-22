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Субботин Ефим Иванович

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Субботин Иван Матвеевич

Мать: Субботина Мавра Ивановна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Субботина Ульяна Васильевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Субботина Ульяна Васильевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Субботин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Субботина Ульяна Васильевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Ульяна Васильевна

Смерть
После 1858
Есюнино, Шуйский район, Северный край
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