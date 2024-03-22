Субботин Ефим Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Субботин Иван Матвеевич
Мать: Субботина Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Субботина Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Субботина Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Субботина Ульяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858