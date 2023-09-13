Субботина Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Субботин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Субботин Михаил Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Субботин Михаил Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Субботин Михаил Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
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