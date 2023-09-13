Субботина Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Субботин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Субботин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Субботин Михаил Иванович
Смерть
После 1858
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Субботин Михаил Иванович